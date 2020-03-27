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«ДНР» опубликовала «приказ» о самоизоляции для прибывших

27 марта 2020, 10:55

«ДНР» опубликовала «приказ» о самоизоляции для прибывших

«Министерство здравоохранения» при группировке «ДНР» на своем сайте опубликовало «приказ», который обязует местных жителей находится на 14-девной самоизоляции дома после возвращения на подконтрольную боевикам территорию в связи с угрозой коронавируса.

Этим «приказом», который датируется 25 марта, была утверждена форма бланка «Информированного добровольного согласия на пребывание в режиме самоизоляции на дому». В двухстраничном бланке содержатся правила, которые человек должен выполнять, находясь на самоизоляции.

В «ДНР» отметили, что действие «приказа» распространяется на всех лиц, «которые пересекают границу». Отдельно указано, что самоизолироваться не обязаны люди, которые ездили в Россию для получения российских паспортов и грузоперевозчики, «которые перевозят грузы жизнеобеспечения».

Глава «Минздрава ДНР» Ольга Долгошапко отметила, что «приказ» начали исполнять 26 марта. «Новости Донбасса» сообщали, что такой бланк о самоизоляции начали выдавать пересекающим границу с Россией.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.

18 марта свою границу закрыла Россия, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.

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