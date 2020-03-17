Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина

17 марта 2020, 12:25

Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина

Верховная Рада Украины на время карантина из-за коронавируса разрешила временно не применять для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) необходимость подтверждать присутствие на подконтрольной правительству Украины территории. Эта норма содержится в принятом сегодня законопроекте № 3219 о противодействии коронавирусу.

Теперь украинцы смогут сохранить статус ВПЛ и беспрепятственно после карантина получить начисленные пенсии и социальные выплаты, пояснили в министерстве по делам реинтеграции оккупированных территорий.

В обычное время переселенцы должны подтверждать свое фактическое присутствие на подконтрольной территории, иначе через 60 дней они могут быть лишены статуса ВПЛ. Однако, законодательством предусмотрено, что при наличии обоснованных причин норма об обязательном подтверждении присутствия не применяется. «С сегодняшнего дня, введение карантина отнесено к форс-мажорных обстоятельств», — рассказали в МинВОТ.

Теперь на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены Верхрвна Рада запретила:

• отмену действия справки о взятии на учет ВПЛ на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что ВПЛ вернулось в покинутое место постоянного проживания;
• остановку Ощадбанком расходных операций по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации;
• осуществление контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенными лицами по месту их фактического проживания / пребывания.

Также сегодня Верховная Рада одобрила временные налоговые каникуля для предпринимателей и освободила граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля.

На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодесвию болезни.

С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.

Еще по теме

Люди
Переселенцы ВПЛ
Прочее
Пенсии соцвыплаты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:25
Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина
08:58
Боевики ограничивают работу ОБСЕ на юге Донетчины и на границе с РФ на Луганщине
16:32
Власти назвали условия пересечения КПВВ Донбасса во время карантина
15:43
«ДНР» наблюдает за двумя женщинами с подозрением на коронавирус
15:33
«ДНР» может закрыть школы и вузы из-за коронавируса
14:30
«ДНР»: Житель Снежного хранил шесть гранат
13:25
«ДНР»: 43 человека умерли от свиного гриппа с начала года
11:20
«Л-ДНР» хотят устроить голосование по поправкам в Конституцию РФ для получивших российский паспорт
10:42
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
08:31
Луганчанин нашел гранату во дворе своего дома
21:35
Консультационный орган с ОРДЛО и закрытие КПВВ из-за коронавируса. Эти и другие главные новости недели
10:53
КПВВ «Станица Луганская» не будет работать две недели из-за коронавируса
22:25
Новый минский формат. Что теперь? ►
20:41
«ДНР»: Скончался мужчина, который был ранен в поселке под Донецком
14:52
Украина закрывает границу для самолетов, автобусов и поездов с 17 марта
все новости
13:00
Судебное заседание 23 марта по делу МН17 пройдет без публики
12:37
Метро Киева не будет работать с 23:00 17 марта до 3 апреля
12:25
Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина
12:22
ОБСЕ: С начала года от военных действий на Донбассе пострадал 21 человек
11:30
Рада одобрила налоговые каникулы для малого бизнеса на период карантина
11:26
В больницах Украины временно откажутся от плановых операций и госпитализаций
11:05
Полиция будет контролировать общественный транспорт во время карантина из-за коронавируса
10:48
Рада во время карантина будет работать без пленарных заседаний
10:43
Рада назначила нового министра экономики и сельского хозяйства
10:08
ГПСУ рассказала о первом дне работы КПВВ Донбасса в условиях ограничений
10:05
Ирина Венедиктова стала новым генеральным прокурором
09:50
Венедиктова на посту генпрокурора обещает не «сливать» дела и требовать отмены амнистии майдановцев
09:39
До 3 апреля прекращается работа пунктов пропуска в аннексированный Крым
09:21
Еще двое жителей Славянска госпитализированы с подозрением на коронавирус
09:21
Верховная Рада рассматривает кандидатуру Венедиктовой на пост генпрокурора
все новости
ВИДЕО
Рада приняла закон по противодействию коронавируса. Некоторые депутаты пришли в масках
17 марта, 08:40
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42
Новый минский формат. Что теперь? ►
14 марта, 22:25

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция