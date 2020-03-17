Верховная Рада отменила обязательную верификацию переселенцев на период карантина

Верховная Рада Украины на время карантина из-за коронавируса разрешила временно не применять для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) необходимость подтверждать присутствие на подконтрольной правительству Украины территории. Эта норма содержится в принятом сегодня законопроекте № 3219 о противодействии коронавирусу.



Теперь украинцы смогут сохранить статус ВПЛ и беспрепятственно после карантина получить начисленные пенсии и социальные выплаты, пояснили в министерстве по делам реинтеграции оккупированных территорий.



В обычное время переселенцы должны подтверждать свое фактическое присутствие на подконтрольной территории, иначе через 60 дней они могут быть лишены статуса ВПЛ. Однако, законодательством предусмотрено, что при наличии обоснованных причин норма об обязательном подтверждении присутствия не применяется. «С сегодняшнего дня, введение карантина отнесено к форс-мажорных обстоятельств», — рассказали в МинВОТ.



Теперь на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены Верхрвна Рада запретила:



• отмену действия справки о взятии на учет ВПЛ на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что ВПЛ вернулось в покинутое место постоянного проживания;

• остановку Ощадбанком расходных операций по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации;

• осуществление контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенными лицами по месту их фактического проживания / пребывания.



Также сегодня Верховная Рада одобрила временные налоговые каникуля для предпринимателей и освободила граждан от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля.

На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодесвию болезни.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.