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Украина в ТКГ призвала соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

28 мая 2020, 11:58

Украина в ТКГ призвала соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

Участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) во время заседания в видеоформате 27 мая обсудили продолжающиеся обстрелы на Донбассе.

Украинская делегация подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины, передает Офис президента.

Также Киев настоял на необходимости обеспечения со стороны Москвы безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий. Как сообщается, представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО.

Украинская делегация также рассказала, что во время внеочередного заседания ТКГ 22 мая представители ОБСЕ не подтвердили фактов обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В свою очередь представитель России в ТКГ Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в эскалации конфликта и отказе принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, передает ТАСС. В этой ситуации, полагает Грызлов, «до принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности».

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау констатировала, что ситуация c безопасностью в зоне конфликта остается напряженной. Число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущей.

Возросло и число гражданских жертв. Согласно данным ОБСЕ, в мае было ранено пятеро детей — больше чем за первые четыре месяца этого года.

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