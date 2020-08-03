СМИ: «Шахтер» передумал открывать памятник Луческу после его трудоустройства в «Динамо»

Донецкий «Шахтер» отказался от открытия памятника бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу после того, как румынский специалист возглавил киевское «Динамо». Сюжет об этом был показан в выпуске программы «Профутбол» на телеканале УНИАН.



По данным корреспондента программы, «Шахтер» планировал открыть памятник Луческу на его 75-летие, которое румынский специалист отметил 29 июля.



Статуя уже была изготовлена и находилась на клубной базе в Киеве, где сейчас базируется «Шахтер». Памятник был накрыт зеленым полотном. Впервые он попал в кадр во время записи интервью с нынешним наставником команды Луишем Каштру в июне.

Однако после объявления Луческу тренером «Динамо» от этой идеи отказались. Сейчас памятник стоит накрытым в дальней части базы «горняков».

Проект памятника Луческу «Шахтер» представил еще в 2015-м году. Тогда было объявлено, что статуя будет установлена возле «Донбасс-Арены» после возвращения клуба в Донецк. Румынскому тренеру, который тогда возглавлял «Шахтер», подарили миниатюрную копию.

Бывший главный тренер «Шахтер» Мирча Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Он тренировал донецкий клуб с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков». Против назначения Луческу выступили ультрас столичного клуба.



У СМИ оказалось письмо Луческу к президенту «Динамо» Игорю Суркису, в котором он выразил желание покинуть клуб из-за давления фанатов. Однако Суркис убедил тренера остаться.



После прихода Луческу в «Динамо» гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб расстался с ним в 2016-м, потому что Луческу «себя исчерпал».



Луческу рассказал, что поговрил с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым уже после подписания контракта с «Динамо». Также разговор с Ахметовым состоялся и у Суркиса.