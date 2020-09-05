Пушилин приказал уничтожить позиции украинской армии в районе поселка на Донбассе

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что принял решение «издать приказ» об открытии огня 7 сентября для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы были созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. Такое заявление размещено на сайте Пушилина.



Речь идет о траншеях, которые, по словам Пушилина, украинские военные якобы вырыли после 22 июля. В тот день Трехсторонняя контактная группа согласовала дополнительные меры о полном прекращении огня. Эти договоренности о перемирии начали действовать 27 июля.



По словам главы «ДНР», украинская сторона его требования проигнорировала. «Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Такого документа я не получил», — заявил он.



Пушилин подчеркнул, что руководствуется неким пунктом «е» дополнительных мер о полном прекращении огня. Якобы этот пункт дает право на открытие огня. Полной версии этих договоренностей о допмерах в открытом доступе нет. В публикации спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау приведены «меры по усилению режима прекращения огня», но пункт «е» там не указан.



Пушилин пообещал уведомить о своем решении Трехстороннюю контактную группу. Он также пообещал, что подробные координаты места «проведения операции» будут сообщены украинской стороне через СЦКК.



«Призываю украинскую сторону с 8:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей», — подчеркнул Пушилин.



В пресс-центре штаба операции штаба Объединенных сил «Новостям Донбасса» отказались комментировать заявление Пушилина.

О готовности открыть огонь, если ВСУ не уберут свои позиции на двух участках Пушилин заявил 28 августа.



Украинская сторона назвала заявления Пушилина фейком. Заместитель командующего ООС Богдан Бондарь сказал «Новостям Донбасса», что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительных мер по прекращению огня.