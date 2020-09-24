Штаб ООС зафиксировал три нарушения «режима тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили договоренности о полном прекращении огня. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Там отметили, что боевых потерь вследствие выстрелов не было. Уточняется, что режим прекращения огня был нарушен вблизи Попасной, где боевики осуществили два выстрела в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. В штабе добавили, что эта «провокация» не представляла угрозы, поэтому украинские военные оружие в ответ не применяли.



Также сообщается, что вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии соприкосновения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА боевиков типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4» были подавлены.



В штабе напомнили, что вчера в районе Песок пострадали двое украинских военных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.



Также отмечается, что в районе Новозвановки военнослужащими ВСУ были ликвидированы очаги возгорания сухой травы.



С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии соприкосновения не зафиксировано.

Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на гибель украинского военного. 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский боец погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Жертв среди мирных жителей с начала августа не было.



«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.