Зеленский: Не верим что на Донбассе не будет провокаций, но делаем все, чтобы не было погибших

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о важности сохранения режима прекращения огня на Донбассе. При этом он не исключает, что на Донбассе продолжаться провокации со стороны пророссийских боевиков.



«Мы не верим, что не будет провокаций. Но мы делаем все, чтобы не было погибших», — сказал он на брифинге с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене.



По его словам, приверженность режиму прекращения огня является главным достижением встречи «нормандских» советников 11 сентября.



Ван дер Беллен во время выступления заявил, что война на Донбассе и оккупация Крыма является «открытой раной всей» Европы. Также он поприветствовал мирные инициативы украинского коллеги.



«Очень радует, что наконец-то режим прекращения огня действительно соблюдается в большинстве своем. Я понимаю, что полная реализация Минских соглашений является ключом к устойчивому разрешению этого конфликта, и ОБСЕ предлагает для этого соответствующую платформу для диалога», — отметил он.