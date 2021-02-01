Разумков отверг идею Кравчука о референдуме по Донбассу и Крыму

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит смысла в проведении референдума по вопросам Донбасса и Крыма, который предложил первый президент Леонид Кравчук.



Накануне Кравчук высказался за проведение такого референдума. По его словам, на всенародном голосовании можно засвидетельствовать территориальную целостность Украины и необходимость возвращения неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма.



«При всем уважении к Леониду Макаровичу, я не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум. Потому что все и так понимают без референдума, что временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей — являются на 100% территорией Украины и рано или поздно вернутся», — сказал Разумков во время брифинга.



Спикер Рады высказал мнение, что не стоит тратить бюджетные деньги «для того, чтобы еще раз убедится в этом».