В России заявили о регистрации первой вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.



«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал он на совещании с членами правительства, передает «РИА Новости».



Путин добавил, что прививку этой вакцины сделала одна из его дочерей. По его словам, после первой прививки у его дочери поднялась температура до 38 градусов, на следующий день — снизилась до 37 градусов. «И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо», — сказал Путин.



Он рассчитывает, что Россия сможет наладить массовое производство вакцины. Президент РФ добавил, что вакцинация в стране должна проходить добровольно.



Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм». В дальнейшем ее планируют выпускать на других предприятиях.



Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что вакцинация медиков от коронавируса начнется в конце августа-сентябре.

Ассоциация организаций клинических исследований, объединяющая фармкомпании и исследовательские организации, призвала Минздрав России отложить регистрацию вакцины от коронавируса. Там заявили, что центр имени Гамалеи не завершил ее испытания с участием «даже сотен человек», а массовое производство препарата еще не налажено.



Предложение ассоциации не поддержал Росздравнадзор.