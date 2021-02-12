«ДНР» ожидает прибытия «большой партии» российской вакцины от ковида

Группировка «ДНР» анонсировала прибытие новой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в текущем месяце. Об этом заявил исполняющий обязанности «министра здравоохранения» Александр Оприщенко.



По его словам, «большая партия» вакцины рассчитана на все категории населения. Она будет разделена на спецконтингент и на других жителей, которые записывались на прививку.



Оприщенко утверждает, что все 38 прививочных кабинетов оснащены необходимой техникой для хранения препарата.

В конце января подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о получении нескольких тысяч доз вакцины «Спутник V». Вакцинация началась в Донецке и Луганске 1 февраля.



Первыми привились работники бюджетной сферы. «Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке. Прививка «Спутником V» «для бюджетников» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо было написать соответствующее заявление. Вакцинироваться могут люди, которые не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев.



В «ДНР» утверждают, что согласие пройти вакцинацию от коронавируса дали более 55 тысяч человек из приоритетных сфер, не считая «силовиков».



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать вакцины из России и ввела запрет на их регистрацию.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия использует «Спутник V» на Донбассе с целью получения политического влияния.