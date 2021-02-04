В «ДНР» рассказали, сколько человек готовы вакцинироваться от коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории согласие пройти вакцинацию от коронавируса дали более 55 тысяч человек. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.



По его словам, за первые три дня вакцинации первый компонент прививки от коронавируса получили более 1200 человек.



«В общей сложности из приоритетных категорий — а это медицинские сотрудники, преподаватели, социальная сфера — вакцинироваться планируют более 50 тысяч человек», — приводит слова Пушилина его сайт. Он уточнил, что эти данные подано по спискам «ведомств и министерств».



Сколько представителей приоритетных категорий отказались от прививки, Пушилин не рассказал.



Помимо этого еще более шести тысяч человек записались на вакцинацию через сайт «министерства здравоохранения», подчеркнул Пушилин.



После этого «ДНР» планирует вакцинацию своих «военнослужащих».

На минувших выходных подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о получении первой партии вакцины «Спутник V», которая составила несколько тысяч доз. Вакцинация началась в Донецке и Луганске 1 февраля.



«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди «бюджетников». Прививка «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление. Вакцинироваться могут люди, которые не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также у желающего привиться не должно быть каких-либо противопоказаний.



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать препарат из России.



На подконтрольной Украине территории Донецкой области изъявили желание сделать бесплатную прививку от ковида порядка 16 тысяч человек из более чем 100 тысяч представителей целевых групп.