В «ДНР» показали, как Пушилин вакцинировался от коронавируса

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин получил прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН» со ссылкой на «администрацию» Пушилина.



Отмечается, что Пушилин вакцинировался в Центральной городской клинической больнице № 6 Донецка.

Вчера на подконтрольную «ДНР» территорию были доставлены несколько тысяч доз вакцины «Спутник V» из России, а сегодня началась вакцинация. Пока что прививки делают в 10 больницах Донецка. Также вакцина была доставлена в Луганск.



Согласно алгоритму «минздрава ДНР», вакцинироваться могут люди, которые не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также у желающего вакцинироваться не должно быть каких-либо противопоказаний.



Ранее анонсировалось, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы, а также силовикам.

В январе «Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, сообщали о подготовке к вакцинации среди бюджетников в Донецке. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать российскую вакцину.