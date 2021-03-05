Украинские знаменитости вакцинировались от ковида в эфире ток-шоу

Пятеро известных украинцев и пятеро медиков сделали прививки от коронавируса в прямом эфире ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1» в четверг вечером.



В вакцинации поучаствовали певица Руслана Лыжичко, телеведущий Александр Педан, двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок и ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук.



Медиками, сделавшими прививку в прямом эфире, стали президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров и врачи Елена Михно, Виталий Соколов, Екатерина Геля, Богдан Мельник.



Вакцинация проходила вакциной Covishield индийского производства. В студии присутствовал врач, который наблюдал за самочувствием гостей после прививки.

Присутствующий в студии министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что министерство планирует разрешить вакцинацию не только в больницах. Однако сначала такие прививку начнут делать не от ковида, а, скорее всего, от гриппа.



«Мы решили не начинать с вакцины против ковида, но то, чтобы вакцинация была в аптеках, это обязательная опция, которую мы введем, я думаю, уже в этом году. Начнем [с вакцины] от гриппа, условно говоря, но это обязательно надо делать. Чтобы был максимально легкий доступ к вакцинации», — подчеркнул глава Минздрава.



По состоянию на 4 марта в Украине была сделана 12 481 прививка от коронавируса.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.