Главный санитарный врач Ляшко сделал прививку от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в прямом эфире вакцинировался от коронавируса. Процедуру транслировал телеканал «Украина 24».



Ляшко вакцинировался вакциной Covishield, которая в Индии выпускается по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Главный санврач привился в больнице Кагарлыка в Киевской области. Ляшко сделал это публично, чтобы показать безопасность вакцины.



Сегодня ранее прививку от коронавируса сделал президент Владимир Зеленский во время посещения Луганской области.



Вчера вакцинировался глава Минздрава Максим Степанов.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию от ковида.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы вакцинации до 7 миллионов прививок в месяц.