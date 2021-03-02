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Главный санитарный врач Ляшко сделал прививку от коронавируса

02 марта 2021, 16:03

Главный санитарный врач Ляшко сделал прививку от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в прямом эфире вакцинировался от коронавируса. Процедуру транслировал телеканал «Украина 24».

Ляшко вакцинировался вакциной Covishield, которая в Индии выпускается по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 

Главный санврач привился в больнице Кагарлыка в Киевской области. Ляшко сделал это публично, чтобы показать безопасность вакцины.

Сегодня ранее прививку от коронавируса сделал президент Владимир Зеленский во время посещения Луганской области.

Вчера вакцинировался глава Минздрава Максим Степанов.

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Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию от ковида.

Минздрав обещает к лету нарастить объемы вакцинации до 7 миллионов прививок в месяц.

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