Министр здравоохранения Максим Степанов признает, что Украина отстает от намеченного плана вакцинации, который был намечен.



«Мы отстаем от того плана, который мы себе наметили с точки зрения проведения количества вакцинаций в сутки», — сказал он в интервью программе «Завтрак с 1+1».



Министр подчеркнул, что согласно плану, к минувшей пятнице в стране должно было проводится до 10 тысяч прививок в сутки. В реальности же за день было сделано чуть более трех тысяч прививок.

Сложившуюся ситуацию он назвал «раскачкой», которая уже пройдена. Виновных министр называть не стал. При этом Степанов пообещал завершить первый этап вакцинации до конца марта.



С сегодняшнего дня Минздрав намерен делать не менее 5 тысяч вакцинаций в сутки, с 17 марта — до 10 тысяч, а с 24 марта — до 15 тысяч прививок.



Таким образом, МОЗ планирует до конца месяца вакцинировать не менее 250 тысяч человек. Учитывая, что каждому полагается две дозы препарата, то это как раз то количество людей, на которое хватит вакцины Covishield, которая была доставлена в страну в феврале.

Актуальный план вакцинации от ковида на первом этапе в Украине

По словам Степанова, скорость проведения следующих четырех этапов вакцинации будет зависеть от поставщиков вакцин.



«Когда будут введены все 572 мобильных бригады и 4250 пунктов вакцинации, мы можем делать до 5-7 миллионов прививок в месяц. Главное, чтобы нас никто не подводил из поставщиков вакцин», — резюмировал министр.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.