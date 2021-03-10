Лидеры общественного мнения в Донецкой области, желающие вакцинироваться от коронавируса, могут обратиться в облгосадминистрацию для получения контактов мобильной бригады. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



«Те лидеры общественного мнения, которые хотят вакцинироваться, могут лично выйти на меня как координатора вакцинации, либо обратиться в Департамент здравоохранения или горячую линию. Эта информация дойдет до нас. Стоит указать город, чтобы вас скоординировали с мобильной бригадой», — сказал он во время брифинга 10 марта.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



В начале марта стало известно о внесении изменений в национальный план вакцинации, которые позволят вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Владимиру Зеленскому, другим высокопоставленным чиновникам и публичным деятелям.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.