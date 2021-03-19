Около 290 тысяч украинцев записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.



По его словам, «это лучший ответ наших людей тем политикам, которые в режиме 24/7 вставляют МОЗ палки в колеса в безнадежных способах обмануть украинцев и сорвать программу вакцинации».



Возможность попасть в «лист ожидания» появилась 1 марта. Записаться можно через мобильное приложение или портал «Дія», а также по телефону «горячей линии» 0-800-60-20-19.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Смотрите также: