Второй этап вакцинации от коронавируса стартует в Украине со следующей недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде в пятницу.



Он пояснил, что со следующей недели начинается работа стационарных прививочных пунктов и вакцинация семейных врачей.



В настоящее время в Украине провакцинированы 92 713 человек.



Степано добавил, что ожидаются следующие поставки вакцин: «В ближайшем времени мы получим дополнительные партии вакцин: 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca ожидают отправки из Индии, мы только ожидаем разрешения правительства этой страны. Ожидаем также поставки вакцины CoronaVac производителя Sinovac».



Министр добавил, что 18 марта в ходе встречи с руководством ЮНИСЕФ в Украине его заверили, что к концу марта — началу апреля в рамках глобальной программы COVAX страна получит партию из 570 тысяч доз от AstraZeneca, а к концу мая — еще 1,1-1,2 миллиона доз, а также вакцину компании Pfizer.



«Мы также ожидаем поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и индийской разработки от Bharat Biotech», — добавил Степанов.



Кроме того, он сообщил, что около 290 тысяч украинцев записались в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.