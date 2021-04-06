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Перебрасывают технику, отнимают джипы: В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий, сообщают правозащитники

06 апреля 2021, 16:09

Перебрасывают технику, отнимают джипы: В ОРДЛО готовятся к активизации боевых действий, сообщают правозащитники

На оккупированной части Донецкой и Луганской областей идет подготовка к активизации боевых действий против Украины. Об этом сообщила руководитель Восточной правозащитной группы Вера Ястребова в Facebook.

По ее словам, мониторы правозащитников информируют, что в ОРДЛО из Ростовской области РФ передают беспилотники. Так, на прошлой неделе только одна партия поставки включала около 50 единиц.

Кроме того, последние две недели в ОРДО проводилась передислокация техники, десятки единиц техники отправлялись в сторону оккупированных Макеевки и Докучаевска, дальше мониторам ВПГ не удалось проследить.

«В ОРЛО согласно т.н. закону о "военном положении", оккупационные администрации РФ в ОРЛО проводят отъем автомобилей типа "Джип" объясняя это тем, что авто граждан нужны для защиты "республики" (наши мониторы зафиксировали 7 случаев). Ужесточен комендантский час, имеется ввиду, что в прошлом месяце перевозчики за данную взятку боевикам в 1000 рублей (370 гривен по местному курсу валют – Ред.) могли проехать во время комендантского часа, сейчас все ждут до пяти утра. По информации наших источников в это время заходит военная техника», – сообщила правозащитница.

Также она добавила, что на предприятиях ОРДЛО мужчин в возрасте от 25 до 45 отправляют в военкоматы, при этом упор делают на тех, кто уже принимал участие в боевых действиях.

«Ситуация усугубляется. Оккупационные администрации РФ готовятся к военной агрессии против Украины», – подчеркивает Вера Ястребова.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной.

Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». В пятницу, 2 апреля, Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. 5 апреля состоялся разговор президента Украины с премьер-министром Борисом Джонсоном. В разговорах лидеров поднималась тема обострения военной агрессии России в отношении Украины.

В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.

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