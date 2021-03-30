Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. Об этом во время выступления во вторник в Верховной Раде заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.



Он проинформировал, что по состоянию на 30 марта 2021 года, вдоль государственной границы Украины и временно оккупированных территорий содержится 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ, а именно: в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на территории временно оккупированного Крыма.



«Но в последнее время из разных регионов Российской Федерации под видом контрольных занятий за зимний период обучения, поддержания боевой готовности и общей подготовки к будущим совместным стратегическим учениям "Запад 2021" Вооруженные силы Российской Федерации проводят постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге – в Брянской, Воронежской областях и АР Крым», – сказал Хомчак.



По его словам, в целом ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с уже развернутыми силами и средствами РФ вблизи государственной границы Украины создает угрозы военой безопасности украинского государства.



Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ – «как в случае эскалации в зоне операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины».