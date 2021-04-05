Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и проинформировал его о ситуации на Донбассе.



«Президент проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании российского военного контингента вблизи украинско-российской границы и попытках России сорвать реализацию Минских договоренностей», — сообщили в пресс-службе главы государства.



Зеленский также призвал Великобританию вместе с другими государствами-членами НАТО усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.

Президент отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня является первоочередным приоритетом Украины.



«Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины», — сказал он.



Также политики обсудили развитие Военно-морского флота Украины.



Кроме этого, Зеленский пригласил Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.