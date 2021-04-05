Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят на ближайшем заседании военную активность России вокруг Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в воскресенье.



«Беседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании», — написал Боррель в Twitter.



Пресс-служба МИД Украины сообщает, что Кулеба принял приглашение. Заседание Совета министров иностранных дел ЕС состоится 19 апреля.



В Киеве добавили, что Кулеба проинформировал собеседника о «дестабилизирующих действиях России, в частности системном обострении ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, нежелании РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня, наращивании военного присутствия вблизи границ нашего государства, интенсивном распространении дезинформации».

На минувшей неделе в Киеве и на Западе началось активное обсуждение угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям». Обострение ситуации на востоке Украины и скопление российских войск у границы стало одной из тем его первого телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 2 апреля.



Стягивание российских войск к украинским границам также было темой встречи послов НАТО 1 апреля.



Входящие в Нормандский формат Германия и Франция призвали стороны конфликта к сдержанности.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.