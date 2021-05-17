В Кремле сочли несерьезной идею обменять Медведчука

Кремль вряд ли может серьезно рассматривать предложение об обмене главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать», — сказал Песков журналистам.



Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил, что Киев может в случае признания виновности Медведчука в суде предложить Москве обменять его на осужденных в России украинцев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.



На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными.



Печерский суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.



Президент Владимир Зеленский назвал Медведчука олигархом и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности.



Президент РФ Владимир Путин, комментируя арест своего кума Медведчука заявил, что Украину «превращают в антипод России». В МИД Украины с этим не согласились.