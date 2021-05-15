МИД о словах Путина про «антипод России»: Украина продолжит трансформацию в европейское государство

РФ стоит признать суверенно право Украины на самоопределение и сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российских граждан. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в «антипод» России.



По его мнению, слова Путина демонстрируют непонимание внутренних процессов в Украине.



«Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство», — сказал Николенко.



Спикер МИД отметил, что Москва инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать этот путь максимально сложным: «Украина вынуждена принимать решительные меры. Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве».



«Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей», — отметил Николенко.

Президент Владимир Зеленский причислил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к олигархам и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности.



Медведчука и его соратника по партии ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.



Президент РФ Владимир Путин, комментируя арест своего кума Медведчука заявил, что Украину «превращают в антипод России».