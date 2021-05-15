Данилов: Украина охотно обменяет Медведчука на удерживаемых в РФ украинцев

Украина охотно обменяет народного депутата и кума президента РФ Виктора Медведчука на политзаключенных Кремля, если украинский суд признает его виновным. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.



При этом он отметил, что соответствующее решение находится в компетенции президента.



«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Президент Владимир Зеленский причислил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к олигархам и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности.



Медведчука и его соратника по партии ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.



Президент РФ Владимир Путин, комментируя арест своего кума Медведчука заявил, что Украину «превращают в антипод России».