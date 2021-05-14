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«Минус Медведчук». Зеленский прокомментировал уголовное дело против нардепа ОПЗЖ

14 мая 2021, 12:41

«Минус Медведчук». Зеленский прокомментировал уголовное дело против нардепа ОПЗЖ

Президент Владимир Зеленский причислил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к олигархам и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности.

«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — написал Зеленский в колонке для издания «Фокус».

Он считает, что деолигарзизацию могли бы провести и власти, которые были раньше. Если бы хотели. «Но тогда считалось, что олигархи — это выгодно, закономерно и гарантирует стабильность», — подчеркнул президент.

По его словам, на примере Медведчука можно увидеть, что такое статус олигарха. «Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет», — пояснил Зеленский и добавил, что в этом смысл «нашей политики деолигархизации».

Зеленский пообещал, что в ближайшее время обществу будет представлен «фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему».

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в Офис генпрокурора. Политик сообщил, что там ознакомился с выдвинутым в отношении него подозрением и считает предъявленные ему обвинения необоснованными. 

Печерский суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны.

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