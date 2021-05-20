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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 мая

20 мая 2021, 23:10

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 мая

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 291 случай заражения коронавирусом. Вследствие осложнений умерли 18 пациентов. Всего на подконтрольной территории заболели 87 476 человек, из них 76 837 выздоровели, умерли 2 106 пациентов.

В отдельных районах Донетчины выявлен 331 случай заболевания COVID-19. От осложнений скончались 20 человек, заявили в группировке «ДНР». Всего там признают 36 481 случай болезни, из которых выписаны — 30 206 человек, летальных случаев — 2719

В Луганской области коронавирус подтвердили еще у 123 человек. Трое жителей области умерли от осложнений. Всего COVID-19 выявлен у 25 630 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 22 478 пациентов, умерли — 843 человека.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 19 новых случаев COVID-19. Сначала пандемии в группировке «ЛНР» подтвердили 4 552 случая ковида, из которых 427 пациентов умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует ограничиваться лишь Нормандским форматом переговоров для достижения мира на Донбассе: «Я считаю, что кроме Нормандского формата будет прямой разговор с президентом РФ [Владимиром Путиным]. А кроме прямого разговора с президентом РФ я вижу еще привлечение США в эту дискуссию. В каком формате, я пока еще не готов говорить», — сказал он во время пресс-конференции по итогу двух лет президентства.

Саммит президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится только при условии, что в повестке дня встречи будут вопросы Крыма и Донбасса, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кремль и Банковая ведут переговоры относительно возможной встречи президентов Зеленского и Путина.

Зеленский считает, что выдача российских паспортов жителям неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей является первым шагом к аннексии РФ территорий.

Украинская сторона работает над тем, чтобы отреагировать на новые правила группировки «ДНР» касательно экспроприации жилья у жителей отдельных районов Донецкой области. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его мнению, опечатывание жилья в ОРДО может стать новым поводом для усиления международных санкций против РФ.

Суд дал разрешение на задержание депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, подозреваемого в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму. Он объявлен в розыск.

Общество

Лисичанский горсуд заочно приговорил бывшую сотрудницу прокуратуры Викторию Кравцову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в группировке «ЛНР».

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