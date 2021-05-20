Арестович: Конфискация жилья у жителей Донецка приведет к санкциям против России

Украинская сторона на правительственном и международном уровнях работает над тем, чтобы отреагировать на новые правила группировки «ДНР» касательно экспроприации жилья у жителей отдельных районов Донецкий области. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



«Мы предпринимаем соответствующие шаги на уровне МИД, Трехсторонней контактной группы, нормандской четверки. Это будет сумма нот, и еще один трек, который сохранит или добавит санкции РФ», – рассказал Арестович.



Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау сообщила, что 19 мая в ходе заседания ТКГ была затронута тема защиты собственности граждан Украины. Подробности не уточняются.

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или выморочное наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которые остались от умерших, чьи родственники не оформили наследство.