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Глава МИД Украины назвал главное условие для встречи Зеленского и Путина

20 мая 2021, 18:39

Глава МИД Украины назвал главное условие для встречи Зеленского и Путина

Саммит президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится только при условии, что в повестке дня встречи будут вопросы Крыма и Донбасса. Об этом заявил в интервью Радио НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что если эта встреча состоится, то президент Зеленский будет очень жестко и принципиально защищать украинские интересы.

«Мы публично озвучили, чего хотим мы, они озвучили, чего хотят они. Есть серьезные противоположные подходы к этой встрече, но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что в России все решает Владимир Путин, и встречаться нужно с ним. Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме», – отметил Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что российско-украинский саммит состоится тогда, когда Киев убедится, что на этой встрече стороны смогут предметно обсудить вопросы, которые являются ключевыми для Украины.

При этом Кулеба не стал давать прогноз относительно даты проведения встречи.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.

26 апреля Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

20 мая в Кремле подтвердили, что Киев ведет с ними переговоры относительно возможной встречи двух лидеров.

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