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СНБО: На предприятиях энергетической сферы могут ввести временные администрации

30 июля 2021, 18:40

СНБО: На предприятиях энергетической сферы могут ввести временные администрации

На предприятиях энергетической сферы Украины могут ввести временные администрации, если будет создаваться угроза национальной безопасности. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в ходе брифинга по итогам заседания в пятницу.

По его словам, в этой отрасли сегодня наблюдаются очень опасные тенденции и признаки монополизации рынка.

«На сегодня есть восемь фамилий, и они не являются тайной. Это господин Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин, которые владеют распределительной сетью. Мы не говорим, каким образом они эту сеть в собственность получили, мы говорим о том, что согласно этого решения СНБО, на сегодняшний день рассматриваем введение временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что власть не позволит манипулировать тарифами.

«Вы знаете, что сейчас расшатывают ситуацию, и уже начинают говорить, что готовятся на весну по российскому сценарию какие-то тарифные майданы. Президент ставит задачу, чтобы ни в коем случае не повышалась для уязвимых слоев населения стоимость электроэнергии», – заключил секретарь СНБО.

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