Комиссия Рады: Задержание «вагнеровцев» не было спецоперацией

Украина с 2014 года ведет работу по документированию, сбору информации о людях, которых привлекали к участию в агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом рассказала председательница временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа»).



По ее словам, попытка задержания членов ЧВК Вагнера была частью специального разведывательного мероприятия.



«Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое проводилось в рамках постоянной работы Главного управления разведки», – цитирует Безуглую «Интерфакс-Украина».



При этом парламентарий уточнила, что в рамках этой работы в 2018 году начался новый этап изучения информации о частных военных компаниях, которые принимают участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Во время этого этапа, со слов Безуглой, был создан фейковый сайт, на котором сотрудники ГУР минобороны Украины проводили «собеседования» с целью получения информации о том, как действуют ЧВК, и кто является их участниками.



«Были опрошены сотни людей, и в дальнейшем целью этого разведывательного мероприятия и был сбор информации, идентификации. И это специальное мероприятие завершилось 6 июля 2020 года», – отметила она.



Тем не менее, по данным ВСК Рады, в июле прошлого года к ГУР Минобороны обратилась Служба безопасности Украины «с идеей использовать эту информацию доя определенных активных действий, а именно – чтобы попробовать вытянуть часть предполагаемых участников вооруженных конфликтов, прежде всего, на востоке Украины, с территории России в Украину».



Следовательно, с этого времени началось специальное мероприятие. В июле Служба безопасности Украины получила информацию по результатам документирования данных, после чего «было отобрано несколько десятков лиц, представляющих оперативный интерес, из которых в дальнейшем было отобрано 33».

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения ложью. Кроме того, сам факт проведения этой спецоперации украинские власти не подтверждали.



В июне 2021 года Зеленский заявил, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но, по его словам, Украину в нее «максимально затягивали» другие страны.