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Шмыгаль заверил, что газ для населения пока не подорожает

14 сентября 2021, 17:35

Шмыгаль заверил, что газ для населения пока не подорожает

Цена на газ для населения пока останется на уровне 7,96 грн, как зафиксировано годовыми контрактами. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что сегодня на мировых рынках цена на газ бьет рекорды и по некоторым договорам уже превышает 700 долларов за 1000 куб. м. В то же время правительство и НАК «Нафтогаз», как государственная компания, выступают гарантиями того, что цена на газ для населения не изменится. Денис Шмыгаль напомнил, что цена газа по годовому контракту «Нафтогаза» составляет 7,96 грн.

По его словам, теплокоммунэнерго предложена цена на газ на уровне 7,44 грн.

«Тарифы в сфере теплоснабжения — это зона ответственности органов местного самоуправления. Именно местные власти определяют тарифы и ищет компенсаторы, для этого местные бюджеты имеют значительный ресурс. В этом году доходы местных бюджетов составляют 509 млрд грн, это почти половина от государственного бюджета. Со своей стороны правительство делает ряд шагов, чтобы не допустить увеличения тарифов. В частности, сейчас работаем над компенсацией ТКЭ разницы в тарифах», — сказал премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что в газовых хранилищах закачано 18 млрд кубометров газа, что больше среднего показателя за последние 10 лет на этот период.

«Мы ожидаем увеличения запасов до 19 млрд и более кубометров газа», — отметил глава правительства.

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Денис Шмыгаль дцена газа по годовому контракту НАК «Нафтогаза» составляет 7 96 грнни
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