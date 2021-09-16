Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинцы с конца сентября смогут создать и распечатать COVID-сертификат на портале «Дія»

16 сентября 2021, 19:35

Украинцы с конца сентября смогут создать и распечатать COVID-сертификат на портале «Дія»

В конце сентября на портале «Дія» уже можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Минцифры.

По его словам, уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении «Дія» и активно пользуются ими.

«В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом», — рассказал Федоров.

На портале «Дія» получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта или которые не имеют «Дія. Підпис» и не пользуются приложением «Дія».

Сгенерировать COVID-сертификат на портале «Дія» можно будет следующим образом:

  1. Нужно авторизироваться на портале «Дія».
  2. Выбрать услугу «Сгенерировать COVID-сертификат».
  3. Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно использовать как «Дія. Підпис», который вы сгенерировали в приложении «Дія», так и любую другую электронную подпись. Как получить электронную подпись, можно узнать здесь.
  4. После этого «Дія» направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Вы можете его распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

В Минцифры уточнили, что в конце сентября на портале «Дія» можно будет сгенерировать только сертификат о получении двух доз вакцины. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста и сертификата о частичной вакцинации.

Читайте также:

Кабмин ввел «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты

Еще по теме

Прочее
Дія коронавирус ковид-сертификат
Организации
Минцифры

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:34
В Донецке сгорел производственный цех
17:12
«ЛНР» начнет записывать в сторонники «Единой России»
15:55
«ДНР» заявила об обстреле Еленовки
14:22
В «ДНР» заявили о практически полной загрузке госпиталей для заболевших ковидом
12:09
Лидер мотоклуба «Ночные волки» получил «паспорт ДНР»
11:22
«ДНР»: 529 заболевших и 39 умерших от ковида за сутки
09:25
«ЛНР» заявила о 13 смертях от коронавируса за сутки
08:59
В «ДНР» назвали число автобусов и поездов, которыми собрались подвозить избирателей на выборы в РФ
08:56
ОБСЕ подтвердила ранение двух жителей Докучаевска вследствие обстрела 11 сентября
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 сентября
19:24
«ДНР» и «ЛНР» договорились об объединении «таможни»
16:45
«ДНР»: Бабушки и дедушки могут воспитывать внуков, но нужна доверенность
15:42
«ЛНР» приговорила двух «чиновников» к 8 и 13 годам тюрьмы за «госизмену»
13:03
«ДНР» отменила комендантский час на одну ночь из-за российских выборов
11:43
«ДНР» сообщила о 412 заболевших коронавирусом за сутки и 24 смертях
все новости
19:57
Арестович: Зеленский на Генассамблее ООН заявит о нарушениях на российских выборах
19:35
Украинцы с конца сентября смогут создать и распечатать COVID-сертификат на портале «Дія»
18:59
Голосование жителей ОРДЛО на российских выборах повышает риск дальнейших боевых действий — ОПОРА
18:41
Полковник СБУ Расюк заявил о пытках. Его подозревают в подготовке убийства руководителя в спецслужбе
18:12
Штаб ООС сообщил о семи обстрелах с начала суток на Донбассе
17:45
Кулеба: Украина зафиксирует нарушение Россией международного права в связи с проведением выборов на оккупированных территориях
17:34
В Донецке сгорел производственный цех
17:26
Комитет Рады завтра рассмотрит законопроект об олигархах
17:12
«ЛНР» начнет записывать в сторонники «Единой России»
16:30
Чоловіки теж потребують допомоги, або чому турбуватися про ментальне здоров’я не соромно (промо)
15:55
«ДНР» заявила об обстреле Еленовки
15:34
Обстрел Счастья расследуют как теракт
14:57
В Кремле отреагировали на доклад Европарламента о необходимости ужесточения санкций против РФ
14:22
В «ДНР» заявили о практически полной загрузке госпиталей для заболевших ковидом
14:19
Телеканал «Первый независимый» проверят после обращения СБУ
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция