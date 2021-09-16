Украинцы с конца сентября смогут создать и распечатать COVID-сертификат на портале «Дія»

В конце сентября на портале «Дія» уже можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба Минцифры.



По его словам, уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении «Дія» и активно пользуются ими.



«В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом», — рассказал Федоров.



На портале «Дія» получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта или которые не имеют «Дія. Підпис» и не пользуются приложением «Дія».



Сгенерировать COVID-сертификат на портале «Дія» можно будет следующим образом:

Нужно авторизироваться на портале «Дія». Выбрать услугу «Сгенерировать COVID-сертификат». Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно использовать как «Дія. Підпис», который вы сгенерировали в приложении «Дія», так и любую другую электронную подпись. Как получить электронную подпись, можно узнать здесь. После этого «Дія» направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Вы можете его распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

В Минцифры уточнили, что в конце сентября на портале «Дія» можно будет сгенерировать только сертификат о получении двух доз вакцины. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста и сертификата о частичной вакцинации.