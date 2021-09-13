Кабмин ввел «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты

Кабинет министров принял изменения к постановлению № 1236, которые предусматривают введение «желтого» и «зеленого» COVID-сертификата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



COVID-сертифика будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. «Желтый» сертификат будет иметь информацию о первом прививки, а «зеленый» — о полном курсе.



В случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с «желтыми» или «зелеными» COVID-сертификатами.



Ограничения желтого уровня эпидемиопасности не будут распространяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.



Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.



В случае введения красного уровня эпидемопасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат. Ограничения «красного» уровня опасности не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий «зеленого» COVID-сертификата.



Лица, имеющие «желтый» или «зеленый» ковид-сертификат или подтверждение о выздоровлении могут не проходить самоизоляцию после пересечения границы Украины. Это также касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.