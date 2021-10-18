«ДНР» не пропустила патруль ОБСЕ в Донецк

Члены вооруженных формирований «ДНР» запретили патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проезд на блокпосте около Кременца в сторону неподконтрольного Украине Донецка. Об том сообщается в оперативном отчете миссии.

Так, в полдень 17 октября патруль миссии в составе 9 сотрудников на 3 автомобилях прибыл на блокпост вооруженных формирований, расположенный на автодороге Н15 недалеко от комбината «Каргилл» в Кременце, с намерением проехать в неподконтрольные правительству районы. Через 10 минут на тот же блокпост приехал еще один патруль в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях с намерением проехать в подконтрольные правительству районы. На блокпосте 2 члена вооруженных формирований запретили обоим патрулям проезд, сославшись на распоряжение от их командиров «не пропускать СММ через блокпост ни в одном из направлений».

В 12:30 мужчина в одежде военного типа прибыл на блокпост из неподконтрольных правительству районов. Он разрешил проехать патрулю, следовавшему на подконтрольную Украине территоию. В то же время он не пропустил патруль, направлявшийся в неподконтрольные правительству районы, заявив, что «патрулям СММ не будет разрешено пересечение в сторону неподконтрольных правительству районов, пока с ними не будет захваченного члена вооруженных формирований».

В 12:33 патруль, который направлялся в сторону подконтрольных правительству районов, продолжил свое движение после 43 минутной задержки. В 13:08 второй патруль вернулся в подконтрольные правительству районы после того, как наблюдателям не разрешили проехать.

СММ ОБСЕ констатирует, что такие запреты на блокпостах вооруженных формирований не только ограничивают свободу передвижения миссии через линию соприкосновения, «но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения СММ, которое является крайне важным для ее эффективной работы».

«Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату, миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата», — подчеркнули в ОБСЕ.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



Также группировка «ДНР» заблокировала базу СММ ОБСЕ в Горловке.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.



Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.