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Данилов прогнозирует «тяжелые пару месяцев» из-за пролонгации закона об ОРДЛО

25 октября 2021, 11:10

Данилов прогнозирует «тяжелые пару месяцев» из-за пролонгации закона об ОРДЛО

Украина столкнется с трудностями со стороны России из-за пролонгации закона об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такой прогноз сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО, сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы, по якобы решению этого вопроса. На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если [президент России Владимир] Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать», — сказал Данилов в интервью «РБК-Украина».

Секретарь СНБО добавил, что пока не видит аргументов, почему Путин должен принять решение об окончании войны. «Потому что это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют более обширные территории», — полагает Данилов.

Он подчеркнул, что Путина «интересует Европа, ему очень не нравится то, как они себя ведут».

Данилов напомнил, что президент Владимир Зеленский открыто хочет, чтобы эта война закончилась. «Но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность», — резюмировал секретарь СНБО.

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие законопроекта ежегодно продлевается. Ожидается, что пролонгация закона состоится в конце 2021 года.

Часто этот закон называют «об особым статусе Донбасса».

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

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