Пушилин приехал в Москву и рассказал, как мечтает о «Новороссии»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что жители Донецкой и Луганской областей, на территории, подконтрольной украинской власти, «ждут торжества здравого смысла и прихода русского мира». Об этом он сказал на встрече с активистами и журналистами в Москве.



Пушилин называет такие города как Мариуполь и Славянск – частью «Новороссии» и убежден, что большинство местных жителей «по факту там находятся в заложниках».



«Те люди, которые там проживают, ждут прихода русского мира как такового или возврата к тому, чтобы здравый смысл возобладал, и чтобы Украина вернулась в то политическое, ментальное пространство, где ей свойственно находиться», – заявил Пушилин.



Предшественник Пушлина – Александр Захарченко также не раз заявлял о том, что группировка «ДНР» хочет захватить всю Донецкую область, мотивируя это желанием жителей свободной территории – Славянска, Краматорска, Мариуполя, Покровска и других украинских городов.



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