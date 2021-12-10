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У Зеленского призывают США вводить «упреждающие» санкции против России — CNN

10 декабря 2021, 18:59

У Зеленского призывают США вводить «упреждающие» санкции против России — CNN

В команде президента Владимира Зеленского призывают США не дожидаться возможного вторжения РФ в Украину, а уже сейчас вводить дополнительные санкции против России. Об этом заявил советник Зеленского, передает CNN, не называя его имени.

По его мнению, введение санкций только после возможного вторжения будет бесполезным. По крайней мере, некоторые из них должны быть наложены упреждающе, чтобы заставить Россию отступить.

«Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевую сдерживающую способность», — сказал советник.

«Однако введение жестких санкций сейчас — с включением в них положений об откате, если Россия предпримет реальные шаги по деэскалации — имеет шанс сработать», — добавил чиновник.

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