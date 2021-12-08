Быстрый и серьезный ущерб: США и ЕС обсудили последствия для России в случае эскалации в Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и угрозу российской агрессии, говорится в сообщении Белого дома.



«Госсекретарь Блинкен и президент Мишель подтвердили поддержку США и Европейского Союза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Они разделили озабоченность по поводу наращивания Россией военной мощи вокруг Украины и подчеркнули необходимость деэскалации России и возврата к дипломатии, включая полное выполнение Минских соглашений, которые являются лучшим средством урегулирования конфликта на Донбассе», — сказано в сообщении.



Также отмечается, что стороны «согласились с необходимостью быстрого и серьезного ущерба для России в случае эскалации ее агрессии в Украине».

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