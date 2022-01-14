В Кремле заявили, что не получали предложений по саммиту с США и Украиной

Россия не получала предложений по проведению трехстороннего саммита РФ-США-Украина. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков российским СМИ.



«Нет. Пока ничего не поступало», — ответил Песков на соответствующй вопрос журналистов.



Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что глава государства Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения трехсторонней встречи между президентами Украины, России и США.

Накануне в Вене состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором обсуждалась напряженность из-за скопления российских войск у границ Украины. По итогам заседания глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Вене прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ.



Кроме того, 10 января состоялись переговоры по вопросам безопасности между США и Россией в Женеве, а 12 января совет НАТО-Россия в Брюсселе. В ходе этих встреч дипломатам России и Запада не удалось прийти к конкретным решениям из-за отсутствия взаимопонимания.



Россия, в частности, выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет.



В свою очередь американская сторона заявила, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной по итогам переговоров, на что надеялись на Западе.