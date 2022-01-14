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США не ожидали прорывов в переговорах с Россией, заявил Блинкен

14 января 2022, 10:43

США не ожидали прорывов в переговорах с Россией, заявил Блинкен

США не ожидали серьезных прорывов от переговорного процесса с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе интервью американской радиостанции NPR, передает  «Голос Америки».

Комментируя слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который назвал переговоры со Штатами «неудачными», Блинкен отметил, что Вашингтон не ожидал прорывов в состоявшихся встречах, который сейчас нельзя отнести к настоящим переговорам.

«Мы поделились с российской стороной нашей глубокой обеспокоенностью по поводу действий, предпринимаемых нею не только в отношении Украины, но и в более широком смысле. В свою очередь россияне поделились своими опасениями. Я считаю, что друг другу мы предоставили много пищи для размышлений. Теперь в наших планах — проведение серьезных консультаций с союзниками и партнерами», — подчеркнул госсекретарь. При этом он уточнил, что вариант с продолжением диалога с Москвой будет возможен лишь при деэскалации ситуации вокруг Украины.

По словам Блинкена, Штаты предоставили Кремлю два варианта действий. Первый — «путь дипломатии и диалога». Его политик считает «лучшим и ответственным» вариантом, чтобы решить разногласия и урегулировать ситуацию на Донбассе. Что касается второго «пути конфронтации и агрессии», то Блинкен подчеркнул, что Запад к такому варианту развития событий «полностью готов».

Если Кремль решится пойти по второму пути, то последствия будут серьезными.

«Я не буду уточнять, что будет сделано нами [в ответ], скажу лишь, что если речь о санкциях, мерах экономического и финансового характера, а также о необходимости укреплять Украину в вопросах обороны, усиливать оборону НАТО, то здесь мы планируем и собираемся сделать то, чего не делали раньше», — заявил Блинкен. Он подчеркнул, что в случае возможной российской агрессии реакция будет выходить «далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году».

При этом госсекретарь ответил отказом на просьбу дать оценку вероятности вторжения российских войск в Украину, уточнив, что «Путин превосходно владеет искусством не давать окончательного ответа» соперникам на переговорах.

«Скорее всего, он делает это сейчас, думая, что может сработать... Вполне вероятно, что он еще не принял окончательного решения, что он собирается делать. На нас лежит важная обязанность помочь Путину с формированием своего мнения», — отметил Блинкен.

По его словам, кризис, связанный с концентрацией российских войск у границ Украины, создан руками Кремля, в результате чего мир попал «в такую ситуацию по инициативе России».
«Мы собрали очень сильную коалицию стран в Европе и за ее пределами, через G7, чтобы можно было реагировать и влиять на расчеты Путина и на выбор, который он сделает», — заявил Блинкен.

Он указал, что множество из вопросов, по которым возможно достичь договоренностей с Россией, относятся к категории сложных вещей, которые невозможно сделать за короткий промежуток времени, «и русские об этом знают».

По мнению госсекретаря, если Россия сейчас надумает выйти из переговорного процесса, то это станет свидетельством того, что в Кремле, возможно, никогда и не рассматривали путь диалога и дипломатии. В ряде случае Москва выдвинула заведомо максималистские и невыполнимые требования, признал он.

Впрочем, российская сторона предложила обсудить и иные вопросы, которые можно рассматривать в качестве основы для конструктивного разговора и дипломатии.

«Теперь станет ясно, есть ли у них серьезный настрой в отношении дипломатии и диалога, или все это — уловка, а их намерения иные», — подытожил Блинкен, уточнив, что США «готовы к любому развитию событий».

В представительстве США в ОБСЕ назвали вопросы, которые готовы обсуждать с Москвой: разрешение конфликтов, повышение доверия и снижение рисков возможной агрессии.

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