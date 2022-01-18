Боррель опасается «фактической интеграции» ОРДЛО в состав России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что опасается «фактической интеграции» неподконтрольной Украине части Донбасса в состав России. Такое заявление политик сделал вчера, 17 января, в Европарламенте в Стасбурге, сообщает EURACTIV.



По его словам, все больше беспокойство у него вызывают «неподконтрольные регионы» на востоке Украины.



«Регионы в восточной части Украины, которые находятся под контролем пророссийских боевиков, все дальше и дальше отходят от Украины. Они все ближе и ближе к России», — заявил Боррель.



Он считает реальной угрозу постепенного включения ОРДЛО в состав РФ «де-факто».



Заодно топ-дипломат отметил серьезные опасения Запада в связи с масштабным наращиванием российских войск на границе Украины. Однако он уточнил, что «массированное» вторжение РФ на Украину «не самый вероятный сценарий». По мнению Борреля, имеется ряд «других возможных атак, к примеру, кибератаки».



Также он в очередной раз предупредил Кремль, что в случае вооруженной агрессии против Украины последуют санкции. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, вопрос обсуждения санкций запланирован на 24 января, когда в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел Евросоюза.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил о «серьезных экономических последствиях» для России, если та решится на вторжение в Украину. Данный вопрос обсуждается США и западными союзниками.