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Байден верит, что Путин не хочет полномасштабной войны. Но пригрозил «болезненными» санкциями

20 января 2022, 08:55

Байден верит, что Путин не хочет полномасштабной войны. Но пригрозил «болезненными» санкциями

Президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не собирается развязывать полномасштабную войну в Европе. Об этом он заявил на пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации.

Журналист издания New York Times напомнил главе государства, что тот, после июньской встречи с Путиным в Женеве, сказал, что Путин точно не желает возвращения состояния Холодной войны в отношениях США-Россия. Тем не менее с того времени Россия накопила 100 тысяч военных у украинских границ, а госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что РФ может совершить атаку в любой момент. Представитель СМИ поинтересовался у Байдена, верит ли он и сейчас, что Путин не хочет войны и изменилось ли отношение к нему за последние месяцы.

Байден ответил, что и до настоящего момента считает, что «Путин не хочет полномасштабной войны». По его словам, президент РФ будет проверять готовность Запада, НАТО и США на возможную агрессию.

«Но я знаю, что он заплатит большую и серьезную цену, если не изменит собственных намерений уже сейчас. Он будет всю жизнь жалеть за решение начать агрессию против Украины», — сказал Байден, уточнив, что Путину тяжело привыкнуть к развалу СССР. Он предпринимает попытки «найти место России в мире между Китаем и Западом».

Американский лидер поделился догадкой, что Путин предпримет какие-либо действия: «Теперь он вынужден что-то сделать».

Байден отметил, что экономика РФ слишком зависти от уровня продаж энергоносителей на европейском рынке, а потому продолжительная дестабилизация, включая прекращение экономических отношений ЕС с РФ, очень болезненно скажется и на самих россиянах.

Также он заявил, что Вашингтоном подготовлен «столь болезненный» пакет санкций, которые еще никогда не применялись против РФ. Если Кремль пойдет на полномасштабное вторжение в Украину, то падение российской экономики и потеря финансовых ресурсов России будут серьезны. Так, российские банковские учреждения не смогут осуществлять международные транзакции, пояснил президент.

По утверждению Байдена, он лично предупредил Путина и дал понять о масштабе возможных санкций.

Также он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Заодно он сообщил, что его администрацией направлена Украине помощь со средствами обороны примерно на 60 миллионов долларов.

На этой неделе в Женеве состоятся переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Вчера, 19 января, Блинкен посетил Киев на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

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