МИД РФ оптимизирует штат своих загранучреждений в Украине

Министерство иностранных дел заявило о проведении «некоторой оптимизации» штатов своих консульств и посольства в Украине. Это заявление было сделано на фоне сообщений СМИ о том, что дипломаты РФ покидают Украину.
«Мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине», — прокомментировала сообщения СМИ официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, к таким действиям Москву натолкнула эвакуация части дипломатических миссий США и Великобритании.
Захарова уточнила, что посольство и консульства РФ продолжат выполнение своих основных функций.
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Утром 12 февраля российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник сообщило, что сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.
За последнюю неделю Россия перебросила к западной границе внутренние войска и тяжелую военную технику, в том числе комплексы «Бук» и «Искандер» к тем, что уже сосредоточены вокруг Украины. Об этом рассказал руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По наблюдениям CIT, России нужно еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.
С призывом к своим гражданам как можно скорее покинуть Украину обратились США, Новая Зеландия, посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи.