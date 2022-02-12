МИД РФ оптимизирует штат своих загранучреждений в Украине

Министерство иностранных дел заявило о проведении «некоторой оптимизации» штатов своих консульств и посольства в Украине. Это заявление было сделано на фоне сообщений СМИ о том, что дипломаты РФ покидают Украину.



«Мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине», — прокомментировала сообщения СМИ официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.



По ее словам, к таким действиям Москву натолкнула эвакуация части дипломатических миссий США и Великобритании.



Захарова уточнила, что посольство и консульства РФ продолжат выполнение своих основных функций.

Утром 12 февраля российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник сообщило, что сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.

За последнюю неделю Россия перебросила к западной границе внутренние войска и тяжелую военную технику, в том числе комплексы «Бук» и «Искандер» к тем, что уже сосредоточены вокруг Украины. Об этом рассказал руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По наблюдениям CIT, России нужно еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.



С призывом к своим гражданам как можно скорее покинуть Украину обратились США, Новая Зеландия, посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи.