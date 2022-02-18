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ВСУ отрицают обстрелы населенных пунктов на Донабссе

18 февраля 2022, 13:54

ВСУ отрицают обстрелы населенных пунктов на Донабссе

Командование операции Объединенных сил отрицает, что украинские военные обстреливают населенные пункты на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

«Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант», — подчеркивается в сообщении.

При этом пресс-центр отметил, что «противник продолжает пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия».

Вчера на Донбассе произошло обострение на линии соприкосновения, за сутки зафиксировали порядка 60 обстрелов. Интенсивные обстрелы продолжаются и сегодня.

При этом повреждения домов и гражданской инфраструктуры произошли по обе стороны линии соприкосновения.

В частности, 17 февраля боевики «ЛНР» обстреляли Станицу Луганскую и попали в детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Кроме того, под обстрел попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской, был поврежден жилой дом.

В Донецкой области в результате обстрела была ранена жительница Марьинки.

Группировка «ЛНР» сообщила о повреждении нескольких домов на подконтрольной ей территории. «ДНР» заявила о повреждении двух жилых домов в поселке шахты «Трудовские» на окраине Донецка и ранении жительницы Старомихайловки.

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