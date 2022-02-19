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«ДНР» остановила учебный процесс и вывозит детей-сирот

19 февраля 2022, 12:00

«ДНР» остановила учебный процесс и вывозит детей-сирот

Группировка «ДНР» приостановила образовательный процесс во всех учебных заведениях в связи с обострением ситуации на линии фронта.

Учебный процесс приостановлен с 19 февраля до особого распоряжения. Также отменяется проведение всех мероприятий в учебных организациях.

Кроме этого, «ДНР» поручила обеспечить эвакуацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

18 февраля группировка «ЛНР» приостановила учебный процесс на подконтрольной территории, а также объявила об эвакуации интернатов и детских домов из отдельных районов Луганской области в Российскую Федерацию. Украина проверяет эту информацию.

В пятницу группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Первые автобусы с эвакуированными жителями отдельных районов Донбасса прибыли в Ростовскую область, людей разместят в лагерях.

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Украина готова принимать беженцев из ОРДЛО. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук проинформировала, что ведомство совместно с международными партнерами, в частности миссией Международного комитета Красного Креста и ООН, создали координационную группу для реагирования на обстоятельства, касающиеся мирного населения в связи с обострением. 

Президент США Джо Байден считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, ето может произойти в ближайшие дни.

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