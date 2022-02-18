«ЛНР» приостановила учебный процесс после заявлений об эвакуации

Группировка «ЛНР» приостанавливает учебный процесс в отдельных районах Луганской области из-за обострения ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения.



«Сейчас учебный процесс во всех образовательных организациях необходимо приостановить до нормализации обстановки, все что будет упущено, мы сможем наверстать позже за счет интенсификации учебного процесса», — заявил «министр образования и науки ЛНР» Андрей Лустенко.

18 февраля глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.



Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей. В администрации губернатора Ростовской области о планах размещения жителей ОРДО ничего не знают. Аналогичное заявление сделали и в Кремле.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что украинская армия не планирует идти в наступление на Донбассе, а будет решать конфликт политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.