В Мариуполе — пожары и взрывы от обстрелов. Горит гипермаркет «Эпицентр»

В Мариуполе горят гипермаркет «Эпицентр» и супермаркет «Сильпо». Фото из соцсетей

Мариуполь с продолжает подвергаться массированным обстрелам российских войск и группировки «ДНР». В городе зафиксированы крупные пожары.



В частности, горят гипермаркет «Эпицентр» и супермаркет «Сильпо» на окраине города.

Кроме того пожар зафиксирован на Левом берегу. Также там разбомблены кафе и магазин. Кроме того, сгорел «Утренний рынок».



Также очевидцы зафиксировали момент взрыва в районе 42-й школы.



По словам местных жителей с корторыми сегодня общались «Новости Донбасса», в городе «происходит ад».



Горсовет в официальном сообщении написал, что «сегодня русские фашисты создают гуманитарную катастрофу в Мариуполе».



Там пояснили, что россияне и подконтрольные им группировки препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла в городе.



«Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Они препятствуют поставке продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде. Сознательно за семь суток они разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города», — отмечается в сообщении.



В горсовете подчеркнули, что «военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают увезти раненых, женщин и детей».



В связи с этим власти города работают с международными институтами для создания «зеленого коридора» для гуманитарной миссии. Работаем, чтобы обеспечить режим тишины для восстановления электроснабжения.