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Из-за применения Россией запрещенных кассетных боеприпасов погибли 13 человек, еще 47 были ранены

11 марта 2022, 21:10

Из-за применения Россией запрещенных кассетных боеприпасов погибли 13 человек, еще 47 были ранены

В результате применения РФ кассетных боеприпасов в Украине погибли 13 человек и 47 получили ранения. Об этом сообщила пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы также получили заслуживающие доверия сообщения о нескольких случаях применения российскими войсками кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах. 24 февраля кассетный боеприпас взорвался в Центральной городской больнице в Угледаре, в подконтрольной правительству части Донецкой области, в результате чего четыре мирных жителя погибли, 10 человек получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и сама больница. Были и другие обстрелы кассетными боеприпасами в нескольких районах Харькова, в результате которых девять мирных жителей погибли и 37 получили ранения», — сказала Троссел на брифинге в пятницу.

Она подчеркнула, что применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах из-за их обширного действия несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий.

Кроме того, Троссел обратила внимание на то, что ООН получила данные о том, что больница в Мариуполе, которую атаковала Россия, была четко опознаваемой и функционировала на момент обстрела.

«9 марта в Мариупольской больнице № 3 в результате авиаудара России пострадали не менее 17 мирных жителей. Мы все еще расследуем сообщения о том, что по меньшей мере трое мирных жителей могли быть убиты в результате авиаудара. Мы говорили с различными источниками в Мариуполе, в том числе с местными властями, которые постоянно указывали, что больница была и четко опознаваемой, и функционировала на момент обстрела», — указала она.

Троссел отметила, что ООН зафиксировала 549 погибших и 957 раненых гражданских лиц с момента начала вооруженного нападения 24 февраля, хотя фактическая цифра может быть намного выше.

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