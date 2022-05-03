Эвакуированные с «Азовстали» мирные жители прибыли в Запорожье

Эвакуированные мариупольцы прибыли в Запорожье. Фото: Бабель

В Запорожье прибыли автобусы с мирными жителями, которые были эвакуированы с «Азовстали». Об этом сообщает «Суспільне».







ЁРанее власти сообщали, что с «Азовстали» в воскресенье удалось эвакуировать около 100 человек. Также 56 человек сели на эвакуационные автобусы в других районах города.







Прибытия автобусов с эвакуиролванными мариупольцами в Запорожье ждали еще вчера, однако им удалось добраться только сегодня. Вчера в запорожье начали прыбивать мариупольцы, которым удалось эвакуироваться по гуманитарному коридору на личных автомобилях.